[VIDÉO] Elle vole un gâteau au fromage lors des manifestations à Seattle

Une scène assez particulière a été filmée à Seattle lors des manifestations en lien avec la mort de George Floyd, samedi.

La station de télévision KIRO-TV a capté les images d’une jeune femme masquée que l'on voit sortir d’une boutique Cheesecake Factory et se promener avec un gâteau au fromage sur un plateau de service. En plus de la pâtisserie, elle semble trimbaler des coupes de vins et une flûte de champagne.

I absolutely can’t stop laughing at this reporting. pic.twitter.com/dfPXVDECPY — Tony Posnanski (@tonyposnanski) May 31, 2020

La police de Seattle a indiqué que la foule est devenue violente, s’est mise à lancer des bouteilles, allumer des feux, briser des vitrines et piller des commerces après avoir manifesté pacifiquement plusieurs heures dans la journée de samedi.

Cheesecake Factory a fait partie de ces commerces ayant été pris d’assaut par les casseurs.

Si le gâteau attire l’attention de plusieurs, des internautes notent que la manifestante tient également une pinte de lait.

