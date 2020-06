Cara Delevingne s’ouvre sur sa pansexualité et défend son ex-copine

L’actrice, mannequin et chanteuse Cara Delevingne est une fière membre de la communauté LGBTQIA+.

Elle pose en couverture du magazine Variety, pour son spécial du Mois de la fierté en juin.

Dans son entrevue avec le magazine, la Britannique de 27 ans parle de son orientation sexuelle:

«Je serai toujours, je pense, pansexuelle. Peu importe comment quelqu’un se définit, que ce soit par “they”, “he” ou “she”, je tombe amoureuse de cette personne. Et je suis attirée par la personne.»

Elle ajoute aussi qu’elle n’a jamais ressenti le besoin de sortir du placard.

Ce n’est pas la première fois que Delevingne parle de sa sexualité. En 2017, dans Glamour Magazine, elle avait raconté que les gens avaient tendance à assumer qu’elle est lesbienne quand elle sort avec une femme, alors qu’elle décrivait sa sexualité comme «fluide».

Delevingne était en couple avec Ashley Benson depuis deux ans, mais les femmes ont rompu en mai. Depuis, Benson, que l’on a vue dans Pretty Little Liars (ou Les Menteuses au Québec), fréquenterait le rappeur G-Eazy. Elle a commencé à recevoir des messages de haine quand des rumeurs d’infidélité sont apparues.

Dans une story Instagram, Delevingne est venue à sa défense. «Il est plus important que jamais de répandre l'amour, pas la haine. Pour tous ceux qui détestent @ashleybenson, veuillez arrêter. Vous ne connaissez pas la vérité, seulement elle et moi la connaissons, et c'est exactement ainsi que cela doit être.»

