Jeff Lowe prétend qu’il y aurait des corps enterrés dans le nouveau zoo de Carole Baskin

Une autre journée, un autre rebondissement dans la saga des éleveurs de grands félins de l’Oklahoma!

Alors que nous apprenions hier que l’ancien zoo de Joe Exotic allait revenir de droit à sa grande rivale Carole Baskin, le troisième larron de la populaire série Netflix Tiger King, Jeff Lowe vient jeter un pavé dans la marre.

En entrevue avec TMZ, celui que certains croient être le premier mari de Carole Baskin a en effet affirmé que le corps d’un garçon autochtone reposait sous terre quelque part dans l’immense terrain appartenant jusqu’à hier à Joe Exotic.

Lowe a déclaré: «En toute honnêteté, et les gens ne me croiront probablement pas, elle [Carole Baskin] mérite cette propriété. Elle a battu Joe. Il ne s’est pas défendu et ce jugement lui revient de droit.»

Puis, il a ajouté: «Lauren et moi, nous avons voulu la donner aux Premières nations il y a environ un an parce que nous savions que les restes d’un jeune garçon autochtone s’y trouvaient et que nous pensions que les Autochtones devraient avoir la première opportunité de protéger cette terre et cette sépulture.»

Cependant, il n’y aurait pas qu’une seule dépouille enterrée dans les limites du controversé zoo de Joe Exotic appartenant désormais à son ennemie jurée.



«Il y en a plus. C’est une histoire que je garde pour un autre jour et je promets de vous en parler. Mais il y a plus de corps que ça ici», a mystérieusement indiqué l’éternel porteur de bandana.

Dans une autre entrevue à Entertainment Tonight, Lowe a avoué qu’il allait laisser à Baskin un zoo dans un piteux état.

«Je ne m’en occupe pas à l’heure où on se parle. Le bambou est en train d’envahir la place», a dit celui à qui la juge a donné 120 jours pour quitter les lieux.

«Cela a toujours été notre intention de quitter cet endroit. Nous n’aimons pas particulièrement cela ici, en raison de la situation géographique. Ce n’est pas une bonne place pour les affaires. C’est construit de façon médiocre, alors nous sommes heureux de la laisser le reprendre. Je lui souhaite la meilleure des chances. Elle peut avoir ces 16 acres de mauvais souvenirs», a conclu celui que plusieurs spectateurs de la série ont trouvé super louche.

