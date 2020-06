Dwayne «The Rock» Johnson adresse un virulent message à Donald Trump

L’ex-lutteur devenu acteur a publié une vidéo chargée d’émotions qui s’en prend, sans le nommer au président des États-Unis.

Celui que nous avons connu sous le nom de «The Rock» dans la WWF de la fin des années 90 a en effet mis en ligne sur son compte Instagram une longue vidéo de 8 minutes, mercredi soir, dans laquelle il s’en prend à Donald Trump.

L’acteur de 48 ans commence son allocution en disant: «Où êtes-vous? Où est notre leader? Où êtes-vous? Où est notre leader en ce moment? En ce moment où notre pays est à genoux, suppliant, implorant, blessé, fâché, frustré, souffrant, suppliant et implorant, les bras tendus, ne demandant qu’à être entendu.»

Cette publication survient évidemment dans la foulée des mouvements de protestation contre la brutalité policière qui ont suivi la mort violente de George Floyd aux mains d’un policier de Minneapolis.



«Bien sûr, toutes les vies importent. Chacune d’entre elles. Toutes les vies importent parce que nous, en tant qu’Américains, nous croyons en l’inclusivité, nous croyons en l’acceptation, nous croyons aux droits humains, nous croyons en l’égalité pour tous. C’est ce en quoi nous croyons. Alors, bien sûr, toutes les vies importent. Mais en ce moment, ce moment déterminant, explosif, ce point-tournant, où notre pays est à genoux, où le plancher de notre pays est en train de s’effondrer, les vies des noirs importent [Black Lives Matter]», a dit Johnson en guise de soutien au mouvement Black Lives Matter.

Il a aussi abordé le sujet de l’utilisation des forces armées afin de contrer les manifestations se déroulant dans plusieurs villes américaines.

«Les forces militaires ont été déployées contre notre propre peuple. Des pillards? Oui. Des criminels? Absolument. Mais contre des manifestants, qui supplient et qui implorent, des manifestants qui souffrent? Vous seriez surpris de la façon dont les gens qui souffrent réagissent quand vous leur dites “Je me soucie de vous”, quand vous leur dites “Je vais t’écouter”», a déclaré l’ancien champion de la WWE.



Il a conclu son message en demandant à ses compatriotes d’être leurs propres leaders, à défaut d’en avoir un vrai: «Pendant que nous continuons à attendre que ce leader émerge, je vous recommanderais à tous de devenir les leaders que nous cherchons. Nous devenons nos propres leaders parce que c’est ce que nous faisons maintenant. Le processus de changement est en marche. On peut le sentir.»

Vous pouvez voir la vidéo de Dwayne «The Rock» Johnson dans son intégralité ci-dessous:



