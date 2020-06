Alexandre Leduc fait une entrevue avec les moyens du bord et c’est très drôle

La vie d’élu est remplie d’imprévus.

Le député de Québec solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, a publié une photo, vendredi, qui incarne parfaitement cette affirmation.

Sur le cliché, on voit M. Leduc réaliser une entrevue à l’aide de son téléphone déposé sur une serrure de garage.

«‪Quoi faire quand on reçoit une demande in extremis d’entrevue télé alors qu’on est en train de faire le tour des entreprises sur Ste-Catherine? On trouve une ruelle tranquille et on s’arrange!», a-t-il écrit.

Une chose est sûre, on n’est pas à Hollywood!