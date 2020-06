Hydro-Québec répond de façon parfaite à un internaute qui la critiquait

La société d’état a des gestionnaires de communauté tellement efficaces que c’est la deuxième fois qu’on en parle cette semaine.

Après avoir rapidement désamorcé un incident diplomatique plus tôt cette semaine, l’équipe de gestion des réseaux sociaux du géant de l’électricité s’est une fois de plus distinguée grâce à sa répartie légendaire.



Quand un internaute s’est insurgé contre les mesures de sécurité mises en place pour éviter la propagation du coronavirus, la réplique a été cinglante comme le prouve cette publication de la page Facebook Passif-agressif Hydro-Québec, qui répertorie les perles du genre.

L’homme qui disait «Plusieurs ne respectent pas les consignes au travail moi y compris et ont est pas plus malade!! Vous êtes des complotistes!! [sic]» en a eu pour son argent quand Hydro-Québec lui a répondu!



Et après avoir lu le post-scriptum, on ne pense qu’à «Et vlan dans les dents!»

Le plus drôle, c’est que la société d’état en rajoute dans les commentaires sur la page Passif-agressif Hydro-Québec.



«Le port du casque est recommandé pour faire ce type de commentaire sur notre page. #prévention», ont indiqué les gestionnaires de communauté, très en forme ces temps-ci.

