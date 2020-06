Pouvez-vous identifier la «fake news»?

Dans la plus récente édition du magazine Croc, on vous propose un petit jeu pour identifier les fausses nouvelles. Les affirmations suivantes sont toutes rigoureusement vraies... sauf une, qui est en fait une fake news. Trouvez laquelle.



1. Dans le film La ruée vers l'or, lorsque Charlie Chaplin s’est vu obligé de manger ses propres bottines pour ne pas crever de faim, les lacets de celles-ci étaient en réglisse.

NDLR Et le reste des bottes était en steak de bottines.



2. La compagnie Fake A Vacation, située au Nebraska, offre à ses clients la possibilité de fabriquer de fausses photos de ceux-ci à partir d’arrière-plans du Grand Canyon, d’Hawaï ou de Disney World pour impressionner leurs amis. Le tout pour à peine 40 $US.

NDLR Par contre, il n’y a aucun arrière-plan du Nebraska pour se vanter d’y être allé.



3. Le duodénum, cette partie initiale de l’intestin grêle, tient son nom du nombre 12 en latin. En effet, les Romains estimaient qu’il mesurait l’équivalent de 12 doigts de long.

NDLR On ne veut surtout pas savoir comment ils ont fait pour le mesurer.



4. Le chanteur du groupe punk Dead Kennedys, Jello Biafra, s’est présenté aux élections à la mairie de San Francisco en 1979. Il a fini 6e sur 10.

NDLR Il a même devancé le candidat Whippet Bangladesh.



5. Donald Trump a un jour déclaré: «Nous avons dépensé beaucoup d’argent pour aider les Kurdes, mais ils ne nous ont pas aidés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, ils ne nous ont pas aidés en Normandie.»

NDLR Et il n’y avait même pas de joueur kurde dans l’équipe des Chiefs au Superbowl.



6. Si vous louez une chambre à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth à Montréal, la direction doit offrir gratuitement de la nourriture à votre cheval.

NDLR Mais pas de viande de cheval à son propriétaire.



7. En France, il est depuis 1959 légal d’épouser une personne décédée, si on peut faire la preuve que celle-ci aurait été consentante.

NDLR Par contre, il n’est pas nécessaire de fréquenter la belle-mère.



8. Les membres de la Gendarmerie royale du Canada en fonction doivent obligatoirement porter leur uniforme et célèbre chapeau stetson beige.

NDLR Sans doute pour qu’on ne se rende pas compte qu’ils ont la tête carrée.

9. Mike St. Lawrence, de la ville d’Altamonte Springs, en Floride, a fondé en 1987 une compagnie d’assurances qui vend, pour la somme de 60 $US, une assurance contre les enlèvements par des extraterrestres. Il en a vendu plus de 6000 à ce jour.

NDLR Dont une à Maxime Bernier.



10. Pendant la guerre du Kippour, en 1973, le regretté et déprimé poète-auteur-compositeur canadien Leonard Cohen est allé au front pour chanter et remonter le moral de l’armée israélienne.

NDLR Il a été particulièrement applaudi par l’armée adverse.



11. Dans le documentaire sur Danielle Ouimet titré Valérie et moi, l’auteure Denise Bombardier déclare: «Je ne correspondais pas aux canons de l’époque. Moi, c’était la parole: il y avait des hommes qui avaient des érections juste à m’écouter!»

NDLR Comme quoi il y a des bons côtés à être sourd.



La fausse affirmation est la 8: les gens de la GRC se font souvent pogner sans leur uniforme, et même les culottes baissées.



