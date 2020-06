Un homme se coince un poisson entier dans le rectum «en s'asseyant dessus par accident»

Un Chinois de 30 ans a dû être opéré d’urgence quand un poisson s’est retrouvé coincé dans son rectum.

Le trentenaire s’était présenté au Zhaoqing First People's Hospital de la province de Guangdong, le 3 juin dernier, en se plaignant de douleurs abdominales intenses, selon le Daily Mail.

À la suite d’un examen aux rayons X, les médecins ont été stupéfaits de découvrir un poisson dans son for intérieur.

Interrogé sur la présence plutôt inhabituelle de l’animal aquatique dans son rectum, l’homme aurait répondu qu’il s’«était assis dessus par accident» et que le poisson se serait frayé un chemin par son anus.



Sur Weibo, un réseau social populaire en Chine, une retranscription du supposé dialogue entre le médecin et son patient a circulé, et selon celle-ci, le docteur aurait répondu «Pensez-vous que je suis idiot?» à la tentative d’explication.



Des images vidéo de l’opération ont de plus été rendues publiques et celles-ci montrent les arêtes du poisson, qui serait un tilapia d’environ 30 centimètres de long, en train d’être retirées du ventre du patient.

En effet, les nagoires étant pointues, elles auraient perforé les parois intestinales de l’homme, ce qui aurait obligé les médecins à faire sortir le poisson par une chirurgie de l’abdomen plutôt que d’y aller par le même trou qu’il était entré.

AVERTISSMENT: IMAGES POTENTIELLEMENT CHOQUANTES



On ne craindrait pas pour la vie de l’amateur de pêcheries malchanceux quand il s’assoit.



Par contre, le tilapia, lui, n’est plus.



Quelle triste fin, tout de même...

