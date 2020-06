Un pug tombe malade après avoir mangé des excréments humains contenant des champignons magiques

La propriétaire d’un carlin a constaté avec effroi que son chien était victime d’une violente gastro après qu’il eût consommé du caca humain.

Kasey Lee, la maîtresse d’un pug nommé Riley, a partagé un message à la fois dégoûtant et important sur la page Facebook de Paradise Point Community, du nom d’un endroit sur la Gold Coast australienne.

Comme le rapporte LADbible, la femme a voulu mettre en garde les usagers du lieu contre un danger insoupçonné des promenades avec son chien.

«Riley a passé la nuit à l’urgence du vétérinaire après avoir mangé des excréments humains contenant des champignons magiques à la plage pour chiens sans laisses de Paradise Point hier» a écrit la femme sur Facebook.



«Elle se portait très mal à cause d’une terrible gastro. Les champignons magiques sont une toxine pour elle. Elle ne pouvait plus se tenir tout droit. Elle vacillait et tremblait constamment».

Capture d'écran / Facebook Paradise Point

Lee avait un message très clair pour les amateurs d’hallucinogènes: «Gros merci à ceux qui prennent de la drogue et qui viennent faire caca à côté du quai. Sentez-vous bien libres d’aller faire ça ailleurs.»

Ça nous semble très légitime.



En ce qui concerne Riley, il se porte mieux si l’on se fie à une réponse de sa propriétaire plus bas dans les commentaires.

