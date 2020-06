Ce papier de toilette permet aux enfants de faire des dessins avec leur caca

On n’arrête pas le progrès!

Une compagnie japonaise a mis sur le marché un papier hygiénique ludique ayant pour but de faciliter l’apprentissage de la propreté.

En effet, le papier de toilette PooPaint lancé en octobre dernier est constitué de petites feuilles rectangulaires comme le papier traditionnel, sauf que sur celles-ci, on retrouve d’amusants petits personnages à colorier... avec son caca, en s’essuyant le péteux.



Le but du jeu est évidemment de ne pas dépasser comme lorsque les enfants colorient dans un contexte normal (avec du papier et des crayons, au lieu d’avec du papier-toilette et du caca).



PooPaint espère que son papier hygiénique rigolo réduira le stress relié aux premières expériences avec le petit pot.

Le produit est en vente sur le site officiel de la compagnie au coût de 500 yens pour 2 rouleaux (6,24 $ canadiens).



Malheureusement, l’expédition n’est possible qu’au Japon, mais de toute façon, avec les délais de livraison de Postes Canada ces temps-ci, vous l’auriez probablement reçu quand votre bambin sera adolescent.

