Joe Exotic pense qu’il sera «mort dans 2-3 mois» s’il reste en prison

Voici le plus récent rebondissement dans l’interminable (et palpitante) saga des éleveurs de grands félins du sud des États-Unis.

La star de la série Netflix Tiger King Joe Exotic a exprimé ses craintes de mourir dans peu de temps dans une lettre dont TMZ a obtenu copie.



Dans la lettre adressée à ses «supporters, fans et proches», il se dit au bout du rouleau et implore Donald Trump de lui «accorder un miracle» en le libérant de la peine d’incarcération qu’il purge actuellement.

• À lire aussi: Des youtubeurs se font passer pour Jimmy Fallon et interviewent Carole Baskin

Il décrit ensuite ses conditions de détention et la détérioration de sa santé mentale qui en résulte.



«Mon âme est morte. Je lutte à chaque jour pour m’accrocher au peu d’espoir qu’il me reste. Ils me gardent enfermé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans téléphone ni courriel», écrit celui dont le vrai nom est Joe Maldonado-Passage.



Après avoir expliqué la douleur ressentie quand il voit des photos de son époux Dillon Passage continuer de s’amuser, alors qu’il n’a pas de nouvelles de lui, il affirme ensuite qu’il est privé des transfusions sanguines qui lui sont nécessaires en raison d’un trouble immunitaire.

• À lire aussi: The Offspring reprend une pièce popularisée par Joe Exotic dans la série Tiger King



Il dit, de plus, qu’il perd du poids, que ses douleurs ne guérissent pas et qu’il sera «mort dans 2-3 mois».



«Cet endroit est l’enfer sur Terre», clame-t-il.



En terminant sa lettre, il implore Cardi B et Kim Kardashian de l’aider à protéger son zoo et ses animaux.



Cette lettre de Joe Exotic conclut une semaine très fertile en rebondissements dans la légende de Tiger King.



Lisez nos plus récents articles à ce sujet:

• À lire aussi: Le testament du mari disparu de Carole Baskin serait un faux document

• À lire aussi: Jeff Lowe prétend qu’il y aurait des corps enterrés dans le nouveau zoo de Carole Baskin

• À lire aussi: Carole Baskin prend le contrôle du zoo de Joe Exotic

À voir aussi sur le Sac de Chips: