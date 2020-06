Jason Derulo essaie de manger 22 burgers sur Instagram, échoue et va vomir le tout aux toilettes

Le chanteur Jason Derulo avait de quoi célébrer hier: il venait d’atteindre les 22 millions d’abonnés sur Tik Tok.

On ne sait pas où il est allé chercher cette idée, mais il s’est dit: «Pour chaque million d’abonnés, je vais manger un burger et filmer tout cela».



Il faut dire que la vedette n’en est pas à ses premiers remous alimentaires sur Internet.



Il y a quelques semaines, il s’était pété les dents d’en avant en essayant de manger du blé d’Inde avec une perceuse.

• À lire aussi: Jason Derulo se pète les palettes en mangeant du maïs avec une perceuse électrique



Alors croyez-vous que Derulo a réussi à manger ses 22 burgers sans problème et que cela fait un vidéo un peu plate?

Instagram Jason Derulo



Bien sûr que non!



Il a lamentablement échoué et cela fait un vidéo quand même un peu plate.

• À lire aussi: Le chanteur Jason Derulo se vante d’avoir un «anaconda» dans les bobettes et franchement, c’est dur de le contredire



En gros, il se rend à 13 burgers, prend une pause, continue un peu, vomit, continue un peu et arrête à 20 burgers, si près du but.

Instagram Jason Derulo

Voici la vidéo de son «exploit»:



Ceci étant dit, rien nous prouve qu’il a réellement mangé ces burgers qui avaient l’air délicieux, avouons-le.



Sondage A-t-il vraiment mangé 20 hamburgers? Oui, il avait très faim Non, c’est arrangé avec le gars des vues Partagez votre résultat sur Facebook



À voir aussi sur le Sac de Chips: