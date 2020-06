21 fois où Le Sac de chips a parlé de statues pas nécessairement pour les bonnes raisons

Au Sac de chips, on reste évidemment toujours à l'affût de l'actualité.

Et ces temps-ci, on parle beaucoup de statues. De ce qu'elles représentent et de leur futur.

Nous avons donc décidé de plonger dans nos archives pour découvrir ce que nous en avons dit, nous, des figures de bronze de ce monde.

Évidemment, on a trouvé plusieurs bijoux d'articles sur les statues, mais pas toujours pour les bonnes raisons.

Voici 21 donc fois où des statues ont retenu notre attention et celle de la planète:

1. Quand une statue de l'île de Pâques a été démolie par une auto

• À voir: Une statue moaï de l’île de Pâques détruite par une camionnette sans freins et sans conducteur

2. Quand le Sac de chips a rencontré Ricardo et son double ciré

• À lire: On était au dévoilement de la statue de Ricardo au musée Grévin et depuis on veut se faire couler la face en cire

3. Quand L'UNESCO a causé la commotion en voulant cacher la nudité des statues...

• À lire: L’UNESCO fait porter des strings à des statues pour cacher leurs parties intimes et ça ne passe pas

4. Quand on se posait des questions sur la statue de la Liberté

• À lire aussi: La Statue de la Liberté inspirée par une paysanne égyptienne

5. Quand on a retrouvé la plus vieille statue au monde (Quoi? Des fois on est sérieux.)

• À voir: Cette statue de bois est deux fois plus vieille que les pyramides

6. Quand on s'est rendu compte que ça arrivait souvent que les statues de cire étaient tristes

• À découvrir en riant: 8 fois où les statues du Musée Grévin nous ont déçus

7. Quand une mini statue a fait le buzz

• À voir: La statue d’une fillette défie le célèbre taureau de Wall Street

8. Quand les gens nous ont déçus

• À constater: Les gens font des choses horribles à la statue de cire de Nicki Minaj

9. La fois où un immense pénis nous a vraiment intrigués

• À lire en s'étonnant: Un immense pénis en bois qui trône sur une montagne fascine l’Autriche

10. Quand Trump s'est retrouvé partout et qu'on ne voulait pas nécessairement voir ça

• À voir: Cinq étranges statues de Donald Trump sont apparues dans autant de villes au cours de la nuit

11. Cette fois-là

• À lire: Rihanna devant une énorme statue d'elle-même sans tête

12. Ouch

• À regarder: [VIDÉO] Cette populaire animatrice américaine perd connaissance en direct

13. Quand cet échec a fait rire la planète

• À observer: L’érection de la statue de bronze de Cristiano Ronaldo fait le buzz

14. Et surtout quand son créateur était ben insulté

• À lire: L’auteur du buste « affreux » de Ronaldo défend son œuvre

15. Quand ce moment étrange nous a intrigués

• À se rappeler: Ils volent une statue de lion... et la rapportent quelques heures plus tard avec des fleurs et une lettre d’excuses

16. Quand on a reparlé de Puff Daddy après un long bout

• À lire: Une statue de Puff Daddy sauvagement décapitée dans un populaire musée de cire

17. Quand des gens ont fait le mauvais choix

• À voir: Cette statue érigée... devant une école chrétienne

18. Quand ça s'est passé à Montréal

• À découvrir: Un populaire bar montréalais se fait voler une statue et la récupère grâce à la magie de Facebook

19. La fois où on a parlé de statues un peu plus sérieusement pas mais tant que ça

• À lire: Voici huit statues plus bizarres les unes que les autres à travers le monde

20. Quand la Norvège a essayé de provoquer le Canada en se pensant meilleure

• À visionner: La Norvège a volé le titre de «plus grande statue d’orignal» au Canada et ça ne passe vraiment pas

21. Et finalement, quand Monsieur Beckham ne se trouvait pas ben beau...

• À revoir: David Beckham piégé par James Corden dans une vidéo hilarante

Voilà, c'est ce qui complète notre tour d'horizon des statues.

