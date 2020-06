Martin Matte baisse de beaucoup le prix de sa très luxueuse maison de Montréal

En mars 2019, Martin Matte avait mis sa maison luxueuse, située à Montréal, au prix de 2 395 000$. Voilà qu'un peu plus d'un an plus tard, l'humoriste revise le prix à la baisse, avec un nouveau prix demandé établi à 2 179 000$.



• À lire aussi: Maxi a dû retirer sa nouvelle pub où Martin Matte était en surpoids à la suite de plaintes des internautes

• À lire aussi: Martin Matte réagit au retrait de la publicité controversée de Maxi



La cossue demeure au design contemporain, située à quelques pas du parc Maisonneuve, dans le quartier Rosemont, comporte 11 pièces ainsi qu'une petite cour intime.



À l'intérieur, on retrouve un foyer au gaz, un grand sous-sol, beaucoup de fenêtres, mais aussi une piscine intérieure chauffée. Quand même!

• À voir aussi: Une villa achetée par John Lennon et Yoko Ono est en vente à un prix de fou



En forme de L, la maison est également dotée d'un hall d'entrée avec des plafonds de plus de 17 pieds, de deux walk-ins et d'un espace bar.



En regardant les photos, on remarque une décoration à la fois chic et épurée. On voit également qu'il y a beaucoup de toiles qui ornent les murs de la demeure.



Alors, à qui la chance? Si vous souhaitez consulter l'offre complète, c'est juste ici.



À VOIR AUSSI