Ce garçon noir de 10 ans se cache quand il voit une voiture de police et ça nous brise le coeur

Un père de famille du Connecticut a partagé sur Instagram une scène du quotidien qui témoigne bien de l’inconfort vécu par les Afro-Américains vis-à-vis des forces policières.



Sur les images captées par une caméra de surveillance et mises en ligne par Stacey Pierre-Louis (le papa en question), on peut voir son fils Eliah, 10 ans, qui joue seul au basketball dans son entrée de garage.

Puis, quand ce dernier aperçoit au loin une voiture de patrouille qui approche, il se déplace derrière la camionnette familiale, et attend que l’auto de police soit passée avant de recommencer à jouer.



Après quelques jours de réflexion, Stacey Pierre-Louis a décidé de publier les images sur Internet, se disant dévasté.



«J’ai débattu avec moi-même pendant quelques jours avant de décider de publier ceci. J’étais au travail en train de regarder mon fils faire des paniers dans l’entrée de garage quand j’ai vu ça. Ça m’a dévasté. Je vais vous épargner le drame, mais grandir en tant que Noir ou Brun signifie la plupart du temps avoir peur de la police, au lieu de les admirer», a-t-il écrit sur Instagram.

«Je vis dans un quartier riche de Trumbull, avec un très bon système scolaire. Cet enfant a toutes les opportunités de faire/être ce qu’il veut, contrairement à plusieurs autres qui lui ressemblent, parce que les ressources ne sont pas rendues disponibles. Pourquoi sent-il qu’il doit se cacher alors qu’il n’a rien fait de mal?», a-t-il poursuivi.



De retour chez lui, il a demandé à son fiston pourquoi il s’était caché de la police.



«Parce qu’ils ont tué George Floyd», a répondu l’enfant de 10 ans, laissant son père bouche bée.

Sur Instagram, Pierre-Louis a aussi écrit: «Un gérant à mon travail m’a dit de lui dire que ce qu’il avait fait était ridicule et de lui enseigner à ne pas avoir peur de la police. Mais au fond de moi-même, je n’en suis pas si sûr. Peut-être qu’en rester éloigner est ce qu’il y a de mieux. Il n’a pas appris ce comportement à la maison. On fait jouer des films à la télé pour qu’il ne voie pas les nouvelles et on ne parle pas négativement de la police.»



Des milliers de personnes ont été touchées par la vidéo du garçon innocent, dont la star du basketball Lebron James.

Ce dernier a écrit sur Twitter que les images lui brisaient le coeur.



En entrevue avec CBS News, Stacey Pierre-Louis a aussi déclaré: «Malheureusement, ceci est la réalité de millions d’enfants noirs ou d’autres minorités dans ce pays et dans le monde».

