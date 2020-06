Les Simpson rendent hommage à Hubert Gagnon

10 jours après que celui qui a donné la voix à notre Homer Simpson québécois pendant de nombreuses années ait rendu l’âme, l’équipe de production de la série animée a rendu hommage à Hubert Gagnon.

«We lost our French Canadian Homer of 27 years... Hubert Gagnon, we will miss you.»

«Nous avons notre Homer canadien-français des 27 dernières années. Hubert Gagnon, tu vas nous manquer.»

Hubert Gagnon a interprété le patriarche de l’adaptation québécoise de The Simpsons de la première saison jusqu’à la 27e. Il s’est ensuite retiré à cause de problèmes de santé.

La pensée est aussi accompagnée d’un dessin d’un Homer particulièrement triste qui dit: au revoir Hubert.

Le croquis a été fait par nul autre que David Silverman, une sommité du monde de l’animation, et le réalisateur à qui l'on doit en grande partie l’identité visuelle de la famille Simpson.

L’image a été aimée plus de 72 000 fois depuis sa publication samedi soir.

Depuis la retraite de M. Gagnon, Thiéry Dubé a pris la relève.

