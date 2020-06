Lucie Laurier a lancé sa chanson tant attendue et elle est vraiment super longue

La comédienne Lucie Laurier a dévoilé la pièce «Tueur à gages», dont elle avait publié les paroles la semaine dernière.

Elle en a fait l’annonce lundi matin sur sa page Facebook, où un lien renvoie vers son site web.



Sur son site, on peut entendre la pièce et la télécharger pour le prix de son choix, y compris 0,00$.

L’actrice a écrit sur son site pourquoi elle acceptait de «donner» sa chanson, mais également, elle raconté tout l’historique menant à sa création.

«La controverse récente entourant mes commentaires face à cette crise folle que nous vivons depuis quelques mois, m'aura donné l'impulsion nécessaire pour finalement aboutir mon projet et sortir mes chansons», indique-t-elle notamment.



D’ailleurs, on trouve que les paroles font quelque peu référence aux récentes prises de position controversées de Laurier.

La pièce n’est pas vilaine du tout et son ambiance glauque de film d’espionnage nous rappelle justement le fameux morceau «L'espion» de Michel Pagliaro.



Mais elle dure 8 minutes et 2 secondes, ce qui a fait dire à notre collègue et ami Philippe Melbourne Dufour:«8 MINUTES?!?!?! Elle se prend pour qui, Tool???»

