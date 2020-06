«The Fast and the Furious» a 19 ans aujourd’hui

Aujourd’hui, marque l’anniversaire de la sortie du premier chapitre d’une saga cinématographique qui a généré des milliards de dollars.

19 ans, huit films et un spin-off plus tard, The Fast and the Furious est aussi populaire maintenant qu’au moment de sa sortie en 2001.

C’est dans le premier film réalisé par Rob Cohen que le grand public a découvert Michelle Rodriguez, Vin Diesel et le maintenant regretté Paul Walker.

Avec un budget de 38 millions de dollars, le film qu’on connaît au Québec sous le nom de Rapides et dangereux a quand même récolté 207 millions au box-office, devenant un des films les plus lucratifs de 2001.

Dans notre époque où une plusieurs films sont des adaptations de propriétés intellectuelles connues, des remakes ou des suites, c’est fascinant de penser qu’il y a à peine deux décennies, un film mettant en vedette des inconnus aura été aussi marquant pour l’histoire du cinéma.

