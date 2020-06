Énorme malaise avec Julie Le Breton à Bonsoir, bonsoir!

Julie Le Breton a offert un beau moment de télé, lundi soir, alors qu'elle était de passage à l'émission Bonsoir, bonsoir! De mèche avec son bon ami Serge Denoncourt, qui devait l'interviewer pour le segment «Tête-à-tête avec Serge», la comédienne a réussi à installer un malaise incroyable sur le plateau de l'animateur Jean-Philippe Wauthier.



On sait que Serge Denoncourt n'a pas la langue dans sa poche. Il l'a d'ailleurs prouvé à plusieurs reprises lors de ses chroniques à l'émission estivale. Et un peu partout ailleurs aussi.

• À lire: Voici 17 choses qui ont été démolies par Serge Denoncourt à Tout le monde en parle

Or, cette fois-ci, en entrevue avec Julie Le Breton, le metteur en scène semblait un peu plus crunchy qu'à l'habitude, avec une série de questions un peu indiscrètes.



Les questions se sont enchaînées, jusqu'à ce que Serge interroge Julie à propos de son célibat en plein confinement, lui demandant si elle vivait bien cette solitude, ce à quoi la comédienne a acquiescé, bien qu'un peu irritée.





Capture d'écran





Le metteur en scène l'a ensuite relancée: «J'ai une question à 200$. Julie, tu as joué Milady de Winter, tu as joué Madame de Merteuil, tu as joué Délima. Tu as joué beaucoup de femmes seules, méchantes, abandonnées, qui finissent seules, qui finissent amères. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces personnages-là et toi?»



C'est à ce moment que l'entrevue a pris une tout autre tournure, comme Julie Le Breton, les larmes aux yeux, feignait le grand malaise.



«Tu es au courant de certaines affaires de ma vie, et je trouve ça un peu particulier que tu ailles là...» lui a-t-elle dit.

• À lire: Quelqu’un a (encore) fait caca sur le terrain de Jean-Philippe Wauthier et plusieurs questions importantes demeurent en suspens

De l'autre côté du plateau, Jean-Philippe Wauthier, qui ne se doutait de rien, ne savait comment réagir, tournant même le dos à la scène.





Capture d'écran





Finalement, les deux acolytes ont révélé à l'homme à la chevelure légendaire qu'il ne s'agissait en fait que d'une blague.



«Ça, Jean-Philippe, c'était surtout pour vous montrer c'est quoi, une grande actrice», a lancé Serge Denoncourt, visiblement très fier de son coup.



Voyez le moment en entier juste ici:





VOICI D'AUTRES CHOSES PLEINES DE MALAISES:

Des malaises avec Guy Jodoin:

Des malaises de looks de vedettes:

Et finalement un autre genre de malaise: