Sarah-Jeanne Labrosse serait en couple avec Marc-André Grondin

Sarah-Jeanne Labrosse est-elle en couple avec Marc-André Grondin? Tout porte à croire que oui.

La rumeur courait depuis quelque temps, mais il semblerait que Sarah-Jeanne Labrosse vienne de confirmer le tout. En effet, elle a partagé sur son compte Instagram une série de clichés pris durant le confinement, et on voit donc qu'elle a passé les derniers mois avec le comédien de 36 ans.

• À lire aussi: 10 potins incroyables dévoilés dans le live Instagram d'Arnaud Soly



Bien qu’elle n’ait pas textuellement confirmé la rumeur, la photo complice (et à moins de deux mètres!) à la toute fin du carrousel et les commentaires sous la publication ne mentent pas: Sarah-Jeanne et Marc-André Grondin formeraient un couple. L'actrice a même mis une mention «j'aime» à un commentaire qui demandait si la photo agissait à titre d'annonce officielle. (Cliquez à droite jusqu'à la neuvième photo pour voir la photo du duo!).

• À lire aussi: Voici comment ces 20 vedettes québécoises célèbrent Pâques en confinement



De nombreux amis et membres du showbiz québécois ont d’ailleurs commenté la publication avec un coeur et des mots doux pour le supposé couple qui passe à une étape importante de leur relation. Sarah-Jeanne Labrosse s’est toujours faite discrète concernant sa vie amoureuse, donc on ne sait pas si elle va en dire plus que cette simple photo complice.



À VOIR AUSSI: