Un homme avec une machette tatouée sur le visage accusé d'agression à la machette

Un Floridien arborant un tatouage de machette sous l’œil gauche a été arrêté par la police à la suite d’une attaque... à la machette.

Justin Arthur Allen Couch, 25 ans, a été accusé d’agression armée après avoir assailli un homme au cours du week-end des 13-14 juin, selon le bureau du shérif du comté d’Hernando.

L’agression aurait été commise le samedi 13 juin vers 22h, comme la victime arrivait à la résidence où elle habitait temporairement.

Elle y a découvert un groupe de personnes qu’elle ne connaissait pas et qui tenaient un «rassemblement».



L’accusé, qui faisait partie du groupe en question, aurait alors commencé à argumenter avec la victime, puis lui aurait demandé de partir.



La discussion s’est poursuivie à l’extérieur, mais, en sortant, Couch aurait apporté une machette.



La victime (qui était chez elle) aurait accepté de partir, mais non sans récupérer son portefeuille et son téléphone, qui étaient restés à l’intérieur.



Couch aurait alors rétorqué: «Il n’y a rien à toi en dedans. Pars», selon ce qu’a pu apprendre Fox 13 Tampa Bay.



Quand la victime a insisté pour reprendre ses effets personnels, Couch l’aurait frappée au bras et à la jambe avec le côté plat de la lame.

Il aurait ensuite voulu donner un coup au visage de la victime, qu’elle aurait bloqué avec le bras en se blessant gravement.



Tombé sans connaissance, l’homme aurait été transporté chez un ami par son agresseur, et c’est finalement, l’ami de l’agresseur qui l’aurait conduit à l’hôpital.



La victime ne peut pas «utiliser ou bouger sa main gauche en raison de la sévérité de la blessure qu’elle a subie», ont confirmé les forces policières.



Couch a été arrêté lundi dernier et demeure emprisonné. Sa caution a été fixée à 10 000$ américains.

