Une gynécologue déconseille aux femmes de se rentrer un popsicle dans le vagin pour se rafraîchir pendant la canicule

Une docteure en gynécologie a confirmé à un journal anglais qu’il est à tout à fait déconseillé aux femmes d’utiliser une friandise glacée «en profondeur» pour contrer la chaleur lors des périodes de canicule.

En entrevue avec le journal Metro, la docteure Sarah Welsh a affirmé que «le vagin est fait de peau très délicate et très sensible. C’est pourquoi certaines choses qui ne causent aucune réaction particulière ailleurs sur le corps peuvent tout de même, si elles entrent en contact avec le vagin, causer des infections, des irritations ou d’autres dommages».

Celle qui a co-fondé la marque de condoms HANX a ajouté: «Il y a plusieurs choses qui ne devraient pas aller dans votre vagin et les popsicles en font partie. La glace peut adhérer aux délicates parois du vagin et causer des dommages».



«De plus, toute forme de nourriture qui est mise dans le vagin peut introduire des microbes, perturber son équilibre, et créer un environnement où les bactéries peuvent croître et des infections se développer», a-t-elle également indiqué.

La nourriture, comme on peut le lire, «fucke le pH» du vagin comme le disait le personnage de Guy Nadon dans Série noire.

Le popsicle, lui, s’ajoute donc à la longue liste d’articles que les femmes ne devraient pas rentrer dans leur vagin, une liste qui comprend déjà le tabac et les bombes scintillantes (entre autres).

