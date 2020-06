5 choses qui ont fait jaser au show de la Fête Nationale

Même si cette année le grand spectacle de la Fête Nationale s’est déroulé uniquement à la télé, les gens avaient des choses à dire.

Les drapeaux (ou l’absence de)

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Si ce n’était pas du fait que les artistes présents sur scène étaient Québécois, que toutes les chansons chantées étaient en français et que le mot Québec a été dit à peu près 800 fois pendant le spectacle, on aurait jamais pu savoir que c’était une célébration de la nation québécoise.

Le macaron d’Émile

Qui aurait cru qu’un petit cercle métallique aurait pu déclencher autant de: «arrêtez de politiser la St-Jean».

Pas de sacre pour Plume

Les gens pensaient que Pierre Lapointe avait censuré la chanson de Plume Latraverse, mais finalement il aurait bel et bien dit «tabarnak» à plusieurs reprises. Ah bin.

La barbe de Roch Voisine

Plus comme «Hot» Voisine.

Lucie Laurier a ramassé Ariane Moffatt

Lucie Laurier a ramassé Ariane Moffatt sur les réseaux sociaux. On ne sait pas vraiment à quel sujet par exemple. C’était long et on avait pas le goût de lire.

