Un chien vole le dentier de son maître et se pavane avec son nouveau sourire

Milo est un petit Jack-a-Poo, le croisement entre un Caniche et un Jack Russel Terrier, du Pays de Galles en Grande-Bretagne.

Le chiot de 8 mois a fait le tour du web depuis le 11 juin dernier, quand son humain a publié une vidéo de lui avec un drôle de sourire.

Il avait volé un dentier, et se pavanait avec son nouveau look, à notre plus grand plaisir.

La vidéo a récolté quelques centaines de vues sur Instagram, mais ses partages sur Facebook en ont récolté des milliers.

