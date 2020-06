Voici où sont les candidats de «Love Is Blind» aujourd’hui

Quels couples de Love Is Blind sont encore ensemble? Que font les candidats aujourd’hui? Si, comme nous, vous avez dévoré la téléréalité «quétaine» Love Is Blind, cette mise à jour sur chaque candidat est pour vous!

Le concept de Love Is Blind en a fait sourciller plus d’un: sans se rencontrer en personne, des célibataires doivent se fiancer. Ensuite, ils testent si leur connexion émotionnelle passe le test de la vie réelle, et de la connexion physique. À la fin de toute cette expérience, les participants créaient leur mariage de rêve, pour finalement se dire oui, ou non, devant leurs familles et amis.

Suite à l’épisode «réunion», qui a été filmé environ 1 an et demi après la série, on avait appris que 3 des couples étaient toujours ensemble. Mais, depuis, que font-ils? On a tous les détails croustillants pour vous.

Voici où sont les candidats et couples de Love Is Blind aujourd’hui:

Mark

Le pauvre Mark qui semblait se faire manipuler à la télé n’est pas aussi innocent qu’il en avait l’air. Il a été révélé, dans les derniers jours, qu’il trompait Jessica durant le tournage de l’émission.

On peut voir qu'une jeune femme a commenté ceci: «Mark voyait plusieurs femmes au gym où il s'entraînait durant le tournage», ce à quoi Jessica a répondu qu'elle était au courant pour une de ces multiples femmes, mais que cette information était une nouvelle pour elle.

En plus, on sait maintenant que Mark avait commencé à fréquenter LC, la candidate qui avait un crush sur Barnett, en mai 2020.

Lorsque toutes les rumeurs d’infidélité sont sorties, LC a réalisé qu’il la trompait elle aussi, et elle l’a laissé. OUF!

Jessica

Jessica a eu de la difficulté à vivre avec les commentaires négatifs à son sujet en ligne. Néanmoins, sa carrière va bon train, et elle habite maintenant Los Angeles où elle est la voisine de l’acteur Vince Vaughn.

Pour ceux qui sont inquiets, son chien va très bien, et elle ne lui donne plus d’alcool.

Amber et Barnett

Amber et Barnett sont toujours mariés et, bonne nouvelle, la jeune femme vient tout juste de finir de payer sa dette d’études de 20 000$!

Pour célébrer, Barnett a surpris sa dulcinée avec un gâteau et du champagne.

Adorable!

Lauren et Cameron

Le couple préféré de tous continue d’être adorable et très populaire sur les réseaux sociaux!

Depuis l'émission, les «Hamiltons» ont emménagé ensemble, ils ont adopté un chien et ont lancé leur propre chaîne Youtube!

En plus de tout cela, Ellen Degeneres les a choisis pour animer une émission sur sa chaîne. Dans Game Night, des couples de célébrités vont affronter Lauren et Cameron dans des jeux alcoolisés.

Giannina et Damian

Le couple a survécu à leur immense chicane lorsque Damian a dit non à Gigi lors de leur mariage.

Il voulait qu’ils apprennent à se connaître sans les caméras, et qu’ils travaillent ensemble à devenir un meilleur couple et cela semble fonctionner!

Ils sont toujours ensemble et, selon les réseaux sociaux, plus amoureux que jamais!

Kenny et Kelly

Étant le couple le plus stable de la saison, ce fut une surprise lorsque Kelly a refusé la demande de Kenny à leur mariage.

Kelly est toujours célibataire. Celle qui a récemment soufflé ses 30 chandelles a publié un texte sur Instagram expliquant que cela faisait 7 ans qu’elle était célibataire, ne comptant pas son temps avec Kenny comme une réelle relation.

Kenny, pour sa part, file le parfait bonheur avec sa nouvelle copine Alexandra, ainsi que leur adorable corgi, Penni.

Diamond et Carlton

Pour ce qui est de ce couple dont la séparation fut très dramatique, ils ne se parlent plus vraiment depuis la fin de l'émission.

Dans le cadre du mois de la Fierté, Carlton a parlé de son «coming out» en entrevue.

Il a aussi dit que si c'était à refaire, il écouterait Diamond au lieu de réagir si fortement.

Love Is Blind a été renouvelé par Netflix pour 2 autres saisons qui devraient arriver quelque part en 2021. On a très hâte!

