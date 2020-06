Pas de satisfaction pour Trump alors que les Rolling Stones menacent de le poursuivre

Même si c’est simplement du rock and roll, le légendaire groupe The Rolling Stones pourrait causer une dépression nerveuse au président américain Donald J. Trump.

Ce dernier utiliserait des chansons des «cailloux» lors de ses rassemblements politiques, et ce, malgré avoir reçu une ordonnance de cessation. Comme on dit, on ne peut pas toujours avoir ce que l'on veut.

Dans un communiqué publié dimanche, Mick et sa bande affirment que leurs avocats travaillent avec Broadcast Music Incorporated, l’organisation qui défend les droits d’auteur des Stones, pour empêcher le président d’utiliser leurs chansons.

«BMI a avisé l’équipe de campagne de Donald Trump, au nom des Rolling Stones, que toute utilisation non autorisée de leurs chansons constitue une rupture de contrat de licence. Si M. Trump persiste à utiliser la musique des Rolling Stones sans leur consentement, il sera poursuivi».

Trump, qui n’a jamais eu peur d’une poursuite ou deux, n’a pas encore dit s’il avait l’intention de se plier aux demandes du groupe, ou s’il allait plutôt se battre comme un homme de bataille de rue.

Lors de sa campagne présidentielle de 2016, M. Trump avait reçu des plaintes de la part des Stones et de plusieurs autres artistes. Tout porte à croire qu’ils n’éprouvent pas de sympathie pour le président.

