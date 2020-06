Elizabeth Blouin-Brathwaite a accouché et partage d'adorables photos du bébé

Elizabeth Blouin-Brathwaite vient de devenir maman. Eh oui, la chanteuse vient tout juste d'annoncer la belle nouvelle sur ses réseaux sociaux, en partageant quelques clichés de la rencontre entre le bébé et ses parents.



Dimanche en fin de journée, la nouvelle maman a publié une photo sur son compte Instagram visiblement prise dans les moments qui ont suivi l'arrivée du petit William.





«Le plus beau moment de notre vie. William, mon ange, enfin tu es ici», a-t-elle tout simplement écrit pour accompagner la photo de famille.



Déjà, seulement quelques minutes après la publication de la photo, des centaines de personnes en ont profité pour envoyer de doux messages aux nouveaux parents.

Puis, quelques heures plus tard, la fille de Normand Brathwaite et Johanne Blouin a partagé un joli portrait du bébé ainsi qu'une courte vidéo dans lequel on peut voir le poupon ouvrir les yeux.

On souhaite beaucoup de bonheur à la petite famille!



