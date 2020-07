Une étude dévoile la «meilleure grosseur de pénis» pour faire jouir les femmes

Une étude menée pour le compte d’un site de rencontre en ligne a récemment démontré qu’apparemment, la grosseur de l’engin masculin a une corrélation avec le plaisir sexuel féminin.



C’est le site BIG One Dating, qui met en relation des personnes intéressées aux engins de dimension importante, qui a eu l’idée de tenir ce sondage afin de valider leur théorie selon laquelle la grosseur du pénis, c’est important.

Et comme le rapporte LADbible, ce serait vrai.



Deux questions ont été posées à 4761 femmes à propos de leur dernière relation sexuelle: «Quelle était la taille de son sexe?» et «Avez-vous joui grâce à la pénétration?»

En analysant les résultats, les sondeurs en sont venus à la conclusion que la taille de pénis idéale pour satisfaire l’appétit sexuel des femmes est:



[ROULEMENT DE TAMBOUR]



Huit pouces!



(ou, si vous préférez, 20,32 centimètres)

En effet, 44% des femmes sondées ont atteint l’orgasme grâce à des organes de huit pouces, soit plus que pour toute autre dimension, grande ou petite.

Image BIG One Dating



C’est donc dire que les pénis doivent être gros, mais pas trop.



Au-delà de 9 pouces, la verge perd de son efficacité.



À 11 pouces, soit presque l’équivalent d’une règle de 30 centimètres, ce ne sont que 30% des femmes qui ont atteint le septième ciel.

Cela est également vrai pour les valeurs qui sont inférieures à 8 pouces.



Plus le sexe diminue en taille, plus il perd de sa capacité à induire l’orgasme par pénétration, comme le démontre le graphique ci-dessous.

Image BIG One Dating



Si vous êtes dotés d’un minuscule pénis, ne vous découragez pas.



Premièrement, la technique a autant d’importance que la taille de l’engin et, deuxièmement, il existe aussi un site de rencontre pour les gens comme vous: DinkyOne.

Bonne chance!

