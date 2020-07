Étienne Dano reprend ce classique de notre enfance et ça vous restera dans la tête

Hé là, qui va là? Étienne Dano avec un chapeau sur la tête qui chante Inspecteur Gadget.

Oh, oui, en ces temps de confinement «plus vraiment confiné», mais pendant lesquels il faut quand même garder au moins un mètre de distance avec tout le monde et durant lesquels les spectacles n’ont malheureusement pas repris, le Sac de chips vous présente chaque semaine son Open Mic.

Et cette semaine, Étienne Dano s'est lancé dans la reprise du célèbre thème de cette émission classique de notre enfance. Souvenez-vous de cette délicieuse coproduction américano-franco-nippo-canadienne (oui, y'avait ben du monde impliqué là-dedans) mettant en vedette un inspecteur un peu niaiseux avec plein de patentes dans sa tête.

L'émission d'animation de 86 épisodes a été diffusée au Québec à partir du 1er septembre 1988 sur Canal Famille, et rediffusée en septembre 2008 sur Télétoon Rétro.

On avait déjà adoré la fois où Étienne et Arnaud Soly s'étaient lancés dans les jeux de mots de char: Des humoristes chantent des chansons avec des noms d’auto et c’est hilarant

Cette fois, regardez ci-dessus le générique d'Inspecteur Gadget version Étienne Dano en confinement en 2020 et FAITES DU BRUIT!

