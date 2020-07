9 films qui ne seraient vraiment pas pareils sans la musique d’Ennio Morricone

On apprenait lundi matin le décès de celui à qui on doit l’ambiance musicale de plusieurs films cultes du cinéma international.

Le célèbre maestro italien Ennio Morricone, réputé pour les bandes originales des westerns-spaghettis, est décédé à Rome à 91 ans.

Morricone avait créé plus de 500 musiques pour le cinéma, dont plusieurs complètement indissociables de leur film. Si vous pensez au film Le Bon, la Brute et le Truand par exemple, vous entendez Morricone dans vos oreilles.

Voici donc neuf compositions originales de Morricone qui ont largement contribué au succès monstre de ces films:

1. The Good, the Bad and the Ugly

Avec TGTBATU (Le bon, la brute et le truand), Morricone a défini le son du western moderne. La pièce titre de ce classique a si souvent été parodiée que cela témoigne de son efficacité.

Ecstasy of Gold, aussi tirée du même film, est considérée comme une des pièces les plus importantes de l’histoire du cinéma.

2. One Upon a Time in the West

Sa composition la plus mémorable restera sans doute le lancinant air d’harmonica joué par Charles Bronson dans Il était une fois dans l'Ouest (1968).

3. Hateful Eight

La trame sonore de ce film a permis à Quentin Tarantino de réaliser un rêve en travaillant avec Morricone et à ce dernier de remporter son premier Oscar en carrière (excepté l’oscar hommage en 2007).

4. For A Few Dollars More

Pour le deuxième opus de la trilogie «dollars» de Leone, Morricone s’est permis d’être un peu plus expérimental.

5. Days of Heaven

À ce jour, Terrence Malick demeure convaincu que de demander à Morricone de composer la musique pour son deuxième film majeur demeure une des meilleures décisions de sa vie. La trame sonore du drame d’époque a valu à Ennio sa première nomination aux Oscars.

6. The Mission

Non seulement la musique de ce film est marquante, mais elle tient également un rôle dans l’histoire. Dans une scène clé, le missionnaire jésuite joué par Jeremy Irons se sauve la peau grâce à un solo de hautbois composé par M. Morricone.

7. One Upon a Time in America

En 1984, Ennio Morricone et Sergio Leone ont eu la chance de travailler ensemble pour une dernière fois sur le dernier film de ce dernier. Les pièces qui accompagnent l’histoire de gangsters juifs à New York sont impossibles à oublier, surtout celle avec une ouverture à la flûte de pan.

8. Cinema Paradiso

Cette lettre d'amour au cinéma n’aurait pas été la même sans les compositions du vétéran. Le Love Theme demeure à ce jour l’une des plus belles pièces jamais composées.

9. Malèna

Morricone avait le don de rendre exceptionnel un film qui aurait facilement pu être oubliable. C’est le cas pour Malèna, une comédie romantique italienne, qui a valu à Morricone une autre nomination aux Oscars.

