Fabien Cloutier raconte son terrible accident de pêche

De passage à Bonsoir bonsoir!, Fabien Cloutier avait une anecdote assez particulière à partager concernant non pas une, mais bien deux histoires de pêche qui ne se sont pas du tout terminées de belle façon.



D'abord, on vous avertit tout de suite, les prochaines lignes sont pour les coeurs avertis seulement.



L'anecdote s'est produite vers la toute fin de l'aventure de l'émission Ça va bien aller, dont la diffusion s'est terminée à la fin mai. Le comédien explique qu'il s'est rentré un hameçon de poisson-nageur dans le doigt.



«J'étais en kayak. Je commence à tirer là-dessus... je me suis déjà rentré des hameçons dans le doigt, mais cette fois-là, il était rentré comme du monde... Je réussis à revenir en ramant avec le rapala pogné dans le doigt. Rendu à la maison, appelle mononcle qui arrive avec ses pinces, coupe l'hameçon et essaie de tirer là-dessus. La deuxième fois, les genoux m'ont flanché un peu et je me suis dit: ''Fabien, va-t'en à l'hôpital''», a-t-il raconté à un Jean-Philippe Wauthier, qui se tortillait de dégoût sur sa chaise.



Capture d'écran Facebook



Puis, ce n'est pas tout! Alors que l'animateur lui fait savoir qu'en pêchant avec ses enfants, le hameçon de son fils s'est accidentellement accroché au pantalon de sa fille, Fabien Cloutier en a rajouté une couche avec une histoire impliquant son plus jeune fils qui s'est... percé le nez.



«On le savait pas qu'il y avait une mouche au bout. Il avait la mouche qui lui pendait du nez. Moi je venais de partir. Écoute, encore là, un voisin qui est venu couper l'hameçon pis, woups, la sortir du nez, parce qu'elle était déjà traversée. C'est ça qui l'a aidé», devant un Jean-Philippe Wauthier complètement terrorisé.



