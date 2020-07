Gwyneth Paltrow achète un casse-tête avec plein de seins pour son garçon

L’actrice américaine Gwyneth Paltrow a encore fait parler d’elle quand elle a dévoilé un cadeau qu’elle a acheté pour son garçon de 14 ans, Moses, lors de leur confinement.

Mardi dernier, dans son dernier texte sur son site Goop, entre une recette de soupe aux lentilles et ses recommandations de lecture, la native de Los Angeles a partagé un lien où l’on trouve un casse-tête conçu par l'illustratrice indépendante Julia Heffernan. Elle affirme l’avoir acheté à sa progéniture «juste pour le plaisir».

Il y a quelques mois, la femme d’affaires avait publié sur Instagram un texte touchant pour le quatorzième anniversaire de fils.

«Il est le petit homme le plus gentil et il a la façon la plus unique de regarder le monde et de s'exprimer.»

Le casse-tête, de 450 morceaux, représente des paires de seins diversifiées sur un fond blanc.

