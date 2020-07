Sophie Prégent n'a pu contenir ses larmes en entrevue après des mois difficiles

De passage à Sucré Salé, Sophie Prégent, présidente de l'Union des artistes, a évidemment parlé avec Patrice Bélanger de l'impact de la pandémie sur sa vie professionnelle. En mars, les productions culturelles ont été parmi les premières frappées, bouleversant complètement ce milieu, comme bien d'autres.

Lorsque l'animateur a abordé le sujet et lui a demandé comment elle s'était sentie, la comédienne est rapidement devenue très émue. Larmes aux yeux, elle a pris quelques secondes avant de répondre.



«Je ne sais pas dans quel état j'étais. J'étais comme en choc. Je fonctionnais. Charles me disait: “Tu peux pas aller travailler, tout est arrêté.” J'ai dit: “Non non, il faut que je sois là”», a-t-elle expliqué.

Comme Patrice Bélanger le lui a fait remarquer, Sophie Prégent ne se doutait pas, en acceptant son mandat à la présidence de l'UDA, qu'elle aurait à «sauver la vie de l'Union».



«Je me suis retrouvée avec ça, et avec le comment trouver des moyens, des ressources pour que les gens puissent continuer de survivre cet été, parce que, tu le sais comme moi, il y a beaucoup de tournages qui se font l'été, les festivals, les séries, tout le secteur de la musique. Tout tombait d'un coup», a-t-elle illustré.



«On l'a tenue à bout de bras, pis je te le dis, l'iceberg ne nous a pas frappés. L'Union va survivre. Pis pas un petit peu, pis pas tout croche. Elle va survivre», a-t-elle ajouté.





