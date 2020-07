Des adolescents se déguisent en grands-mères masquées pour acheter de l’alcool

Pour des raisons légales on vous rappelle que si vous êtes mineur: ne faites pas ça.

Ne profitez pas du port du masque obligatoire pour vous déguiser en grand-mère dans le but d’aller acheter de l’alcool sans vous faire demander votre carte d’identité.

C’est exactement ce que des adolescents américains ont fait.

C’est sur la plateforme de médias sociaux TikTok que l’idée est devenue virale, selon ce que rapporte le New York Post. Certains utilisateurs, habillés en personnes âgées et sortant, l’air victorieux, d’épiceries avec des bouteilles en mains, ont récoltés des millions de vues.

Une de ces «farceuses», qui a accumulé plus de 1,5 million de vues sur sa vidéo, explique avoir essayé de parler le moins que possible. On ne lui aurait pas demandé de présenter une pièce d’identité et, selon la description de sa vidéo, le propriétaire du magasin craignait qu’elle ne puisse pas porter (les bouteilles) ici elle-même».

Plusieurs vidéos ont depuis été retirées.

On répète: ne faites pas ça... Même si on admire quand même la créativité de la génération Z.

