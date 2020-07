[VIDÉO] Un parc d'attractions de Tokyo vous montre comment «crier de l’intérieur»

La réouverture des parcs d’attractions japonais arrive avec des mesures sanitaires très strictes pour éviter la propagation de la COVID-19.

Un parc situé à Tokyo a publié une vidéo conseillant aux visiteurs de «crier dans leur cœur», en plus de leur demander de respecter la distanciation sociale. La vidéo a été publiée pour la première fois en juin, alors que les restrictions liées à la COVID-19 se sont assouplies.

Qui de mieux pour démontrer cette nouvelle étiquette que deux dirigeants du parc d'attractions Fujikyuko, avec leur cravate et nœud papillon, qui gardent leur air stoïque tout au long d’une grande montagne russe?

• À lire aussi: Un youtubeur américain démolit La Ronde en 9 points dans une vidéo percutante

Il n’en fallait pas plus pour qu’ils charment le web.

Même s’ils semblent particulièrement calmes tout au long du trajet, on peut voir l’un des hommes trembler à la fin de la montagne russe. On le comprend, avoir des sensations fortes est, habituellement, le but des montagnes russes.

Le parc reconnaît qu’il peut être difficile de ne pas crier dans les manèges, et offre donc un rabais sur les photos prises dans leur grand manège Fujiyama, King of Coasters, qui inclut une chute de 71 mètres, aux gens qui auront respecté la consigne.

On attend la version de la Ronde avec impatience.

Ailleurs sur le Sac de chips: