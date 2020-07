Son front reste marqué une semaine par le godemichet de sa copine

Des fois, on pense qu’on a une idée de génie et, finalement, on regrette immédiatement.

C’est ce qui est arrivé à cet homme de Knoxville, dans le Tennessee, lorsqu’il a placé le nouveau godemichet de sa copine sur son front pour faire une blague.

Michiah Stone est resté marqué pendant une semaine en raison de la ventouse, située à la base du jouet sexuel.

«Ma copine a reçu un godemichet par la poste aujourd’hui. Je trouvais amusant de le mettre dans mon front et de faire la licorne pendant une minute. J’ai maintenant la plus grosse sucette au monde dans mon front», a-t-il écrit sur Facebook.

«Je dois maintenant aller travailler comme ça. Ne faites pas ça à la maison», a-t-il ajouté.

De toute façon, tout le monde à la maison n'avait pas l'intention de faire ça.

Ils l’ont l’affaire, les Américains!

