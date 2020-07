Arnaud Soly explique le consentement aux enfants dans une vidéo parfaite

Dans la foulée des dénonciations d'inconduites sexuelles, Arnaud Soly a enregistré une vidéo brillante pour expliquer le consentement aux enfants.



Plusieurs personnalités publiques ont été dénoncées durant les deux dernières semaines, et la question de l'éducation sexuelle a souvent été pointée du doigt en réaction aux événements.

Dans le cadre de la première vague du mouvement #MeToo, Arnaud Soly avait diffusé une capsule vidéo en collaboration avec l'émission de Télé-Québec L'heure est grave, dans laquelle on peut le voir tenter d'expliquer le consentement à un jeune garçon. Afin de faire passer son message au jeune auditeur, il utilise la notion de bien vouloir «jouer ensemble» pour les besoins de la démonstration... Et on doit avouer que le message passe très bien!



Puisque c'est encore un sujet d'actualité avec la deuxième vague de dénonciations qui sévit depuis deux semaines, l'humoriste a republié la vidéo sur sa page Facebook.

«Cette semaine, on se demande si les choses ont vraiment changé un an après #moiaussi. Et on a demandé à Arnaud Soly d'expliquer le consentement à un enfant. Pas aussi évident qu'on pense...», pouvait-on lire sous la vidéo.

Il s'agit en effet d'un excellent moyen d'expliquer le consentement aux enfants!





