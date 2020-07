Ils sauvent un ourson qui a un pot de plastique sur la tête

Pauvre petite bête!

Deux hommes sont tombés sur un ourson visiblement très mal pris à Kirkland Lake, en Ontario.

Trevor Buchmann a publié, lundi, une vidéo dans laquelle on voit un petit ours noir, apeuré, abandonné par sa mère et qui avait un pot de plastique coincé sur sa tête.

L’animal ne s’est pas laissé prendre facilement, mais les sauveurs ont finalement réussi à le capturer avec des fruits.

Une personne du ministère des Richesses naturelles et des Forêts est venue le chercher. L’ourson, qui s’appelle maintenant Kenny, passera l’hiver au centre Bear With Us et sera relâché dans la nature au printemps prochain.

Tout est bien qui finit bien!

