PFK testera les croquettes de poulet imprimées en 3D

La chaîne alimentaire américaine PFK s’est associée à une société russe de recherche en biotechnologie pour tenter de créer les premières croquettes de poulet produites en laboratoire.

3D Bioprinting Solutions, fondé par la société médicale privée Invitro, utilise des cellules de poulet et des produits végétaux pour «reproduire le goût et la texture de la viande de poulet presque sans impliquer les animaux». Les ingrédients seront alors imprimés en forme de pépite de poulet. PFK, quant à eux, fournira sa panure et son fameux mélange d’épices.

Ils ont annoncé leur partenariat le 16 juillet dernier et comptent produire les pépites de poulet cet automne.

• À lire aussi: Des nouveaux Crocs en collaboration avec PFK

«La réception d'un produit final à tester est déjà prévue pour l'automne 2020 à Moscou», a déclaré la société russe dans un communiqué de presse.

On ne sait toujours pas si ou quand les croquettes imprimées seront disponibles pour le public. La directrice générale de PFK Russie, Raisa Polyakova, a déclaré dans le communiqué de presse qu'elle «s'efforçait de les rendre accessibles à des milliers de personnes en Russie et, si possible, dans le monde».

Le Moscow Times explique que la directrice des communications de PFK Russie, Irina Gushchina, quant à elle, nous apprend tristement qu'il n’est pas encore question de reproduire des ailes ou des cuisses de poulet, puisqu’il est encore impossible de reproduire les os à l’intérieur de la viande.

Les avantages de la viande imprimée seraient qu’elle est plus écologique et n’implique pas la souffrance d’un animal.

Sondage Mangeriez-vous de la viande imprimée? J’attends juste ça! On vit dans le futur! Si ça goûte la même chose pourquoi pas? Non! Partagez votre résultat sur Facebook

Ailleurs sur le Sac de chips: