«Robin et Stella»: tous les épisodes sont sur YouTube!

Difficile de ne pas retomber en enfance quand on découvre des choses comme ça.

Une équipe de braves gens a réuni tous les épisodes de la série jeunesse québécoise Robin et Stella, diffusée à Radio-Québec de 1989 à 1993.

«Après près de 30 ans d'attente et quelques centaines d'heures de travail: voici ENFIN la série complète de Robin et Stella! Tous les 141 épisodes sont en ordre chronologique de diffusion, identifiés, détaillés et datés», peut-on lire sur la page Facebook destinée à la série.

Ils se retrouvent maintenant en entièreté sur le compte YouTube de NostalgiaMania – Robin et Stella depuis mardi.

Si vous n’êtes pas en train de vous replonger là-dedans, c’est que vous avez perdu votre cœur d’enfant.

