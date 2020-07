[VIDÉO] Elle ne porte pas le masque, car un pantalon ne bloque pas l’odeur des pets

On a tous nos opinions sur le port du masque obligatoire. C’est normal: c’est ça, vivre en société et en démocratie.

Cependant, certaines raisons pour ne pas le mettre semblent plus ridicules que d’autres.

Une femme de Chico, en Californie, a été filmée alors qu’elle refusait de porter un masque dans une boulangerie.

Elle en avait pourtant un accroché à son poignet.

Après s’être fait dire qu’elle ne serait pas servie sans son masque et après que d’autres clients l’eurent insultée, la dame, en quittant les lieux, s’est retournée en lançant quelques paroles qui ont apparemment étonné plusieurs personnes sur place et sur internet.

«Tu penses qu’un masque te protège? Tu pètes et tu peux le sentir. Tu penses qu’un masque peut te protéger?» a-t-elle déclaré.

Ah, oui, juste avant tout ça, elle avait soufflé sur un autre client.

Elle insinue donc que le masque est inutile parce que les pantalons ne bloquent pas l’odeur des pets.

Ce qu’il faut comprendre, sans entrer dans une explication scientifique approfondie, c’est que les gouttelettes (produites en parlant, respirant, toussant, etc.) qui pourraient propager la COVID-19 sont beaucoup plus grosses et sont bloquées par un masque en tissu, selon ce que rapporte un article de Lifehacker.

En revanche, les molécules qui occasionnent l’odeur nauséabonde des flatulences sont très, très, très petites et ne sont pas filtrées par du tissu... au même titre que les molécules d’oxygène qui nous permettent de survivre.

Ne sortez pas votre règle, on parle ici de nanomètres.

