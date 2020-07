[VIDÉO] Un Québécois a sept petites mouffettes sur son terrain et il n’en revient pas

Normalement, quand on voit une mouffette, on fige.

• À lire aussi: Un cerf est coincé sur une île en haut des chutes Niagara depuis un an

Et quand on en voit sept? On sort notre téléphone pour filmer!

C’est ce qu’un Québécois a fait lorsqu’il a vu les petites bêtes se pavaner sur son terrain.

Visiblement, il était dépassé par les événements.

«Oh non! Tab****, j’aurai tout vu chez nous moi là. Qu’est-ce que je fais avec ça?» s’exclame-t-il dans la vidéo, publiée vendredi dernier.

C’est très drôle.

Cours, Claude, cours!

Ailleurs sur le Sac de chips :