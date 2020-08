Beyoncé dévoile son nouveau film et on y voit ses enfants

Admirateurs de Beyoncé, réjouissez-vous, la reine Bee a enfin dévoilé son nouveau film musical, Black is King, sur la plateforme Disney+.

L’album visuel, dédié à son fils Sir, raconte l’histoire d’un jeune roi à la recherche de sa couronne et est une magnifique célébration de la beauté et de la culture africaines. Sur Disney+, le film est décrit comme étant inspiré par la musique du dernier film du Roi Lion et comme étant «un hommage au grand voyage des familles noires à travers l’histoire.»

Le tout aura pris 12 mois d’idéation et de création, pour un résultat franchement impressionnant.

En plus d’applaudir les messages puissants et la beauté de son œuvre, les fans de Beyoncé ont aussi souligné la présence marquante de ses enfants, Blue Ivy, Rumi et Sir. On peut aussi y voir des apparitions de Jay-Z, Lupita Nyong’o, Kelly Rowland, Pharrell Williams et Naomi Campbell.

• À lire aussi: Super Bowl : Jay-Z explique pourquoi il est resté assis pendant l'hymne national

We love a Blue Ivy moment 🤩 #BlackIsKing pic.twitter.com/ZBiMNaKejO — Blk Girl Culture (@blkgirlculture) July 31, 2020

Le film n’est disponible que sur la plateforme Disney+.

Ailleurs sur le Sac de chips: