Damien Robitaille reprend «Wannabe» des Spice Girls et c’est parfait

Damien Robitaille semble bien s’amuser sur le web dernièrement.

Depuis la création de son compte Tik Tok, le musicien franco-ontarien nous gâte avec des vidéos musicales et comiques.

Vendredi, Robitaille a publié sa réinterprétation de la populaire chanson Wannabe des Spice Girls.

Il ajoute, sous sa publication Twitter:

Je vous propose un jeu, trouvez des “Spice” noms pour chacun des Damien dans ce clip. Je commence. 1) Robi Spice 2)Pain d’épice 3)Hairy Spice 4)Porc Épice — Damien Robitaille (@damienrobi) July 31, 2020

Tout ce que nous avons à dire, c’est: «♪♩If you wanna be my lover, you gotta chanter comme Damien Robitaille!♪♩»

Ailleurs sur le Sac de chips, Étienne Dano chante Inspecteur Gadget: