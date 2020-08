Guy A. Lepage rend un hommage très touchant à sa grand-mère qui l'a élevé

Guy A Lepage a profité du jour de l'anniversaire du décès de sa regrettée grand-mère Annette pour lui rendre un hommage touchant vendredi.



L'animateur de Tout le monde en parle a publié une photo d'elle lorsqu'elle était toute petite, accompagnée d'un touchant message.



Il mentionne, entre autres, que c'est sa grand-mère qui s'est occupée de son éducation, ses parents étant absents à cause du travail. C'est donc elle qui lui a appris à lire et à écrire.



Il considère également celle qui aurait eu 116 ans aujourd'hui comme «la première femme de sa vie».







«Ma Grand-Maman Annette est décédée le 31 juillet 1992. C’est elle qui m’a élevé, tandis que ma jeune mère travaillait dans un bureau et que mon père se prenait pour Mad Men. Elle m’a appris à lire, à écrire et à compter avant que je commence l’école. Elle fut la première femme de ma vie. Elle aurait eu 116 ans aujourd’hui. Malheureusement, elle est partie trop vite à seulement à 89 ans (!). La voici à 4 ans en 1908. Je ne la connaitrai que 52 ans plus tard», peut-on lire sous l'émouvante publication.



Un très bel hommage!



