8 vedettes québécoises qui sont passées par les îles de la Madeleine cet été

Cet été, le Québec au grand complet est à la recherche des plus beaux spots au pays pour profiter de vacances bien méritées après un début d’année éprouvant.

Et plusieurs se sont rendus aux îles de la Madeleine, parce que c’est loin et c’est beau. Quoi demander de plus?

Voici 8 vedettes qui sont passées par l'archipel à un moment depuis le début de l’été:

Martin Matte

L'humoriste y va d'une «blagounette» en ne laissant voir que le front de sa blonde.

Si vous vous demandez de qui il s'agit, un tour dans les commentaires sous la publication vous offrira peut-être quelques suggestions.

Ariane Moffatt et sa famille

Karine Gonthier-Hyndman

La photo d’Ariane Moffatt et son fils, ci-haut, a été prise par Karine Gonthier-Hyndman, qui a brillé dernièrement dans C’est comme ça que je t’aime et Like-moi!. La comédienne est donc elle aussi aux îles.

Et ses photos sont magnifiques!

Julie Snyder

Rosalie Vaillancourt

Julie Le Breton

Geneviève Borne

L'animatrice en était à sa première visite aux îles de la Madeleine et elle semble adorer.

Pierre Brassard (et son chien)

