Personne ne reconnaît Adele sur sa dernière photo Instagram

La chanteuse Adele a publié plusieurs photos qui ont beaucoup fait jaser dans les derniers mois. Des portraits dans lesquels elle est apparue avec un look très différent. Mais samedi, la Britannique en a surpris plusieurs.

• À lire aussi: Une photo d'Adele complètement méconnaissable enflamme le web

La femme de 32 ans a partagé une photo d'elle qui regarde le nouveau film de Beyoncé. Ben... on pense que c'est elle.

On n'avait jamais vu Adele avec les cheveux longs et frisés et sans maquillage.

Est-ce bien Adele?

Les commentaires sous la publication sont nombreux: «Ce n'est pas Adele?», «Où est Adele sur la photo?», «Quand j'ai vu cette photo dans mon fil, je n'ai pas du tout reconnu Adele».

Sondage Soyez honnêtes: si on vous avait montré seulement la photo sans dire son nom, auriez-vous reconnu Adele? Bien sûr. C'est Adele. Non, je ne l'aurais jamais reconnue! Partagez votre résultat sur Facebook

Pour voir l'incroyable transformation de l'interprète de Hello, regardez la courte vidéo dans le haut de l'article.

À VOIR AUSSI

s " /> " />