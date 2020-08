Arnaud Soly prend une pause des réseaux sociaux après avoir reçu des commentaires violents

Lundi, l’humoriste Arnaud Soly a affirmé dans une publication Facebook qu’il prenait une pause des réseaux sociaux.

Celui qui a connu un grand succès grâce à ses lives improvisés et à ses capsules durant la pandémie a affirmé que les réseaux sociaux avaient apporté beaucoup de bien.

«À plus grande échelle, les réseaux sociaux ont aussi été le lieu de prises de parole nécessaires et courageuses — on n’a qu’à penser aux mouvements antiracistes et à la plus récente vague de dénonciations.»

Mais le nouveau père déplore également le fait que ces plateformes peuvent avoir un côté sombre.

«Sauf que je sens aussi que les réseaux sociaux sont des espaces qui alimentent la haine au détriment de l’écoute. Ces plateformes me semblent complètement inadaptées au dialogue.»

Comme exemple, l’humoriste cite une récente capsule qu’il a produite dans laquelle il tire la pipe des anti-masques.

La vidéo publiée le 18 juillet dernier a déjà été regardée plus de trois millions de fois.

Soly affirme qu'à la suite de la vidéo, il a reçu des milliers de commentaires violents.

Une dépendance aux réseaux sociaux serait aussi l'une des causes qui auraient motivé la pause des réseaux sociaux de l’humoriste.

Il avance qu’il sera de retour à la fin août, une fois qu’il aura «reconnecté avec la réalité».

