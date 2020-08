On peut maintenant prendre un avion Hello Kitty pour nulle part

EVA Air, une compagnie aérienne de Taiwan, a créé une expérience pour ses clients qui s’ennuient de voyager.

Déjà, le mois dernier, leurs clients pouvaient payer pour un billet fictif et vivre l’expérience d’un vol... tout en restant au sol.

Ce mois-ci, la compagnie offre un vol unique de trois heures sur son avion spécial Hello Kitty, la populaire mascotte «féline» japonaise, qui reviendra à l’aéroport Taipei Taoyuan, c’est-à-dire l’aéroport d’où il aura décollé.

EVA Air, un des plus grands transporteurs aériens du pays, propose le voyage spécial le 8 août, le jour de la fête des Pères à Taiwan.

Dans un communiqué de presse sur leur site, la compagnie indique: «Le marché du voyage international est suspendu depuis plus de six mois. [...] Pour satisfaire les souhaits des voyageurs, EVA Air a décidé de proposer une «expérience de voyage alternative.»

Les passagers survoleront l’île Guishan et la côte pittoresque de Huadong, des attractions populaires de Taiwan. Ils auront aussi accès à du WiFi gratuit et au système de divertissement habituellement réservé aux vols plus longs.

L’un des points forts du voyage sera les repas créés par le chef trois étoiles Michelin Motokazu Nakazuma. Les passagers auront le choix entre un chirashi don, un assortiment de sashimi sur du riz, ou un plat classique de nouilles aux boeufs.

Le billet du vol coûtera 5 288 dollars Tawainais, ou environ 240 dollars canadiens, et sera opéré sous le numéro de vol BR5288. Le chiffre 5288 n’est pas un hasard, puisque lorsque prononcé, il ressemble à «j'aime papa» en chinois.

Le vol n’est malheureusement pas pour les voyageurs internationaux, même les papas qui tripent sur Hello Kitty.

