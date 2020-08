Quelqu’un a mis des autocollants «TRUMP 2020» sur des ours noirs

Un groupe de protection des animaux est indigné après avoir trouvé un autocollant politique sur le collier d’identification d’un ours noir.

Le groupe «Help Asheville Bears» (Aidons les ours d'Asheville), en Caroline du Nord, a retrouvé deux ours dont le collier portait un autocollant de la campagne électorale du président américain Donald Trump. Le premier avait été aperçu en septembre dernier, selon ce qu’on peut lire sur la page Facebook de l'organisme.

Help Asheville Bears offre maintenant une récompense de 5000$ US à quiconque pourra l'aider à découvrir les responsables.

• À lire aussi: Ils sauvent un ourson qui a un pot de plastique sur la tête

Une résidente d'Asheville, Sheila Chapman, a remarqué l'autocollant sur le collier d'un ours et l’a photographié alors que l’animal se reposait sur son perron, le 31 juillet dernier. «Nous avons tellement d'endroits dans ce monde pour mettre des autocollants et exprimer nos opinions politiques...» a déploré Chapman dans une entrevue avec ABC13 News. «Utiliser un animal sauvage pour cela est cruel et inhumain.»

Reste à voir quel sera le prochain animal politisé. À quand un bison présidentiel?

Ailleurs dans le Sac de chips: